Нужно держать удар: Хацкевич прокомментировал провал "Динамо" в Лиге Чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич в эфире программы "Профутбол" на телеканале 2+2 прокомментировал поражение от "Янг Бойз" и вылет команды из Лиги чемпионов.

"Бело-синие" уступили в Берне в ответном матче 3-го тура квалификации со счетом 0:2 и из-за выездного гола швейцарцев (3:1 в первом матче) покинули турнир.

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"Что случилось? Вообще не понятно, особенно в первом тайме. Вообще не могли завязать игру, все такие зажатые были. Быстрый гол повлиял. Во втором тайме что-то начало получаться. Но по такой игре мы не заслуживали положительного результата", - говорит Хацкевич.

"Тяжело, но надо держать удар, и выходить играть в футбол. Сказал ребятам, что мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. В агрессивности мы уступили. Почему – это переговорим, когда успокоимся. Надеюсь, таких матчей больше не будет", - рассказал Хацкевич.

Также главный тренер отметил, что "Динамо" продолжает искать крайнего левого защитника.

"Что скажу болельщикам? Болельщикам тяжело, нам тяжело. Поддержка нужна. Это спорт – кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Надо быть всем вместе", - подытожил Хацкевич.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" уступило в швейцарском Берне в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов местному "Янг Бойз" со счетом 0:2. По сумме двух встреч в следующий раунд проходит швейцарский клуб.

"Динамо" прекращает выступления в Лиге чемпионов и получит еще один шанс во втором по рангу турнире - Лиге Европы.