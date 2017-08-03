Луческу возглавил сборную Турции и через месяц сыграет с Украиной

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу назначен новым наставником сборной Турции. Стороны согласовали контракт по системе «2+1», который будет подписан 4 августа, информирует официальный сайт Турецкой футбольной федерации.

Предыдущим наставником сборной Турции был Фатих Терим, который покинул пост 26 июля.

Луческу уже работал в Турции главным тренером «Галатасарая» и «Бешикташа». С «Бешикташем» 72-летний тренер выиграл чемпионство страны, а с «Галатасараем» — чемпионство и Суперкубок УЕФА.

В прошлом сезоне Луческу работал в «Зените», с которым занял третье место в чемпионате. Румын был уволен по окончании сезона. До того как возглавить питерский клуб, Луческу 12 лет тренировал «Шахтёр», с которым 8 раз выиграл чемпионство, 6 раз завоёвывал Кубок Украины и стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2008/09.

Отметим, что сборная Турции является соперником сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2018 года. Команды между собой сыграют как раз в следующем туре - 2 сентября игра состоится в Харькове.