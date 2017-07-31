УЕФА займется расследованием трансфера Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евро

Исполнительный директор УЕФА Андреа Траверсо заявил, что трансфер форварда "Барселоны" Неймара в "ПСЖ" будет расследован касательно соблюдения финансового Fair Play.

Возможный сенсационный переход обойдется парижанам в 222 миллиона евро. Такая цифра вызывает возмущение у многих действующих лиц. Так, президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что они пожалуются в УЕФА и потребуют расследовать возможное нарушение "ПСЖ" принципов финансового Fair Play.

Читайте такжеЗавтра Неймар пройдет медобследование для перехода в "ПСЖ" Траверсо отмечает, что по вопросу Неймара в УЕФА еще никто не подавал жалобы. При этом он обещает, что сделка по переходу бразильца в парижский клуб будет в любом случае расследована.

«Мы пока не получали никаких жалоб по этому вопросу. Но независимо от того, подаст ли кто-то жалобу или нет, мы проверим этот трансфер, чтобы убедиться в соблюдении правил честной финансовой игры», — цитирует Траверсо издание Mundo Deportivo.

«ПСЖ должен уважать эти правила, как и любой другой европейский клуб. Они должны доказать, что не ушли в минус на 30 миллионов евро в течение трех лет. Возможное подписание Неймара очень сильно может повлиять на бюджет клуба. Но заранее оценивать это трудно, так как мы еще не знаем планов "ПСЖ". Может они будут продавать игроков на такую же или еще большую сумму. В нашей компетенции, прежде всего, обеспечить соблюдение норм», - отметил исполнительный директор УЕФА.