После матча Олимпик — ПАОК произошла драка между украинскими фанатами и полицией

14:33, 28 июля 2017
Футбол
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Полицейские пытались защитить от нападения одинокого греческого фаната.

Матч

После матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Олимпик» – ПАОК произошла драка между полицией и футбольными фанатами, сообщает Sport.ua

Инцидент произошел возле подземного перехода, вблизи стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, где состоялся матч.

Около 22:00 группа украинских болельщиков устроили погоню за одиноким греческим фанатом. Полиция попыталась защитить иностранца, и поймала одного из участников погони.

Несколько десятков футбольных фанатов, которые двигались в сторону Майдана Независимости, увидев это, начали кидать в сторону правохранителей брусчатку. Защитившись от летящих снарядов, полицейские устроили погоню за хулиганами.

Как сообщал УНИАН, матч "Олимпик" - ПАОК в рамках 3-го круга квалифкации Лиги Европы завершился вничью (1:1). 

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Теги: #фанаты Олимпика после матча с ПАОКом#драка болельщиков