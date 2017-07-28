После матча Олимпик — ПАОК произошла драка между украинскими фанатами и полицией

После матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Олимпик» – ПАОК произошла драка между полицией и футбольными фанатами, сообщает Sport.ua.

Инцидент произошел возле подземного перехода, вблизи стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, где состоялся матч.

Около 22:00 группа украинских болельщиков устроили погоню за одиноким греческим фанатом. Полиция попыталась защитить иностранца, и поймала одного из участников погони.

Несколько десятков футбольных фанатов, которые двигались в сторону Майдана Независимости, увидев это, начали кидать в сторону правохранителей брусчатку. Защитившись от летящих снарядов, полицейские устроили погоню за хулиганами.

Как сообщал УНИАН, матч "Олимпик" - ПАОК в рамках 3-го круга квалифкации Лиги Европы завершился вничью (1:1).