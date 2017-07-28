Тренер "Олимпика" Санжар о матче с ПАОком: Нас очень хорошо поддерживали трибуны

Главный тренер «Олимпика» проанализировал итог встречи с греческим ПАОКом в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает официальный сайт донецкого клуба:

"Счет 1:1 – не самый удачный для нашей первой игры. Если брать содержание матча, то в первом тайме мы выглядели достойно, в начале второй половины смогли забить, но не смогли развить свое преимущество. Потом не доработали в обороне, пропустили гол. Мы могли забить еще, имели ряд моментов, нас очень хорошо поддерживали трибуны. Спасибо болельщикам. С точки зрения двухматчевого противостояния, этот результат не лучший для нас. Но ничего страшного, это футбол. Понимаем, что в Греции нас ждет непростой поединок, но, несмотря на это, постараемся достойно сопротивляться в гостях". - отметил Санжар.

Говоря о конкретных исполнителях в своей команде, Санжар отметил: "Игрой Евгения Цымбалюка я очень доволен. Он выполнил большой объем работы, здорово противостоял квалифицированным игрокам атакующего звена ПАОКа. Стас Беленький забил гол, это самое важное для нападающего. Но я все равно хотел бы видеть больше осмысленных действий в атаке. Но он забил, я доволен его работой сегодня. Влад Хомутов тоже проделал большой объем работы, старался, в принципе, для своего возраста хорошо сыграл. Но я все равно хочу видеть от молодежи большего, потому что сегодня игра так складывалась, что мы могли победить. Просто не хватало в атаке скорости и завершения. Мы неплохо сыграли в обороне, но если бы сыграли расторопнее в атаке, то счет игры был бы более приемлем для нас",.

"Безусловно, ребята довольны. Мы понимаем, что в нашем составе много молодежи, к нам пришло много ребят, пришли они перед стартом чемпионата. У нас мало времени, чтобы набрать кондиции и показать свою максимальную игру. Поэтому мы понимали, что сегодня играем с такой командой, как ПАОК. По большому счету, это хороший результат. Но я все равно считаю, что мы могли выиграть. Я, как тренер, поблагодарил ребят за самоотдачу, но все равно остался доволен не до конца. Считаю, что мы могли выиграть, и у нас было бы больше шансов на итоговый успех", - добавил Санжар.

Говоря о шансах в двухматчевом противостоянии, тренер заметил: "В целом, я увидел сегодня тот ПАОК, который и ожидал. А что касается шансов, понятно, что если бы мы выиграли сегодня, то шансов у нас было бы больше. Но мы все равно будем готовиться к игре и постараемся дать бой сопернику на выезде".

Как сообщал УНИАН, в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы "Олимпик" в Киеве сыграл вничью с греческим ПАОКом - 1:1.