"Олимпик" и ПАОК сыграли вничью в первом матче 3-го квалификационного раунда ЛЕ
21:23, 27 июля 2017Футбол
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Игра в Киеве завершилась вничью - 1:1.
Беленький открыл счет в матче "Олимпика" и ПАОКа / dynamo.kiev.ua
На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Олимпик" сыграл вничью с грческим ПАОКом из Салоник, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 1:1.
Судьба матча была решена в начале второго тайма.
На 49-й минуте хозяева поля открыли счет. Богданов со штрафного с правого фланга навесил на ближнюю штангу и Станислав Беленький головой подрезал мяч в ближний угол.
Впрочем, уже на 59-й минуте, Педро Энрике инициативу на себя, справа ворвался в штрафную Олимпика и точно пробил под голкипером.
Как сообщал УНИАН, ответный матч состоится ровно через неделю, 3 августа, в Греции.
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