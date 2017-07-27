"Олимпик" и ПАОК сыграли вничью в первом матче 3-го квалификационного раунда ЛЕ

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Олимпик" сыграл вничью с грческим ПАОКом из Салоник, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:1.

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

На 49-й минуте хозяева поля открыли счет. Богданов со штрафного с правого фланга навесил на ближнюю штангу и Станислав Беленький головой подрезал мяч в ближний угол.

Впрочем, уже на 59-й минуте, Педро Энрике инициативу на себя, справа ворвался в штрафную Олимпика и точно пробил под голкипером.

Как сообщал УНИАН, ответный матч состоится ровно через неделю, 3 августа, в Греции.