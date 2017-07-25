Финиш за секунду до медали: в спортивном ориентировании на Всемирных Играх украинец был четвертым

На Всемирных Играх-2017 в польском Вроцлаве всего 1,3 секунды отделили украинца Руслана Глебова от медали в соревнованиях по спортивному ориентированию на спринтерской дистанции, сообщает УНИАН.

Глебов показал время 14 минут 58,5 секунды и оказался в итоге четвертым.

Победу в этом виде программы праздновал Йеркер Лиссел из Швеции (результат - 14 минут 40,5 секунды). Со вторым временем финишировал Янник Миккелс (Бельгия) - 14 минут 42,8 секунды. На считанные мгновения украинца Глебова опередил швейцарец Маттиас Киббурц (14 минут 57,2 секунды).

Еще один украинец Александр Кратов пришел к финишу 35-м.

В женском спринте украинка Катерина Дзема оказалась в итоге 24-й, а Надежда Волынская прошла дистанцию с хорошим временем, но пропустила контрольный пункт и получила дисквалификацию.

У сборной Украины на данный момент 13 медалей на крупнейшем спортивном форуме по неолимпийским видам спорта - 2 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых.