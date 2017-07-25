Гонсаслес уйдет из "Динамо" в клуб американской МЛС - СМИ

По информации парагвайского журналиста ABC Cardinal Уилсона Гонсалеса, «Динамо» достигло соглашения с «Сиэттл Саундерс» о трансфере Дерлиса Гонсалеса, сообщает Sport.ua.

Трансфер состоится в ближайшее время.

В среду, 26 июля, 23-летний парагваец еще сможет сыграть за «Динамо» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз», после чего отправится в США для подписания контракта с «Сиэттл Саундерс». Детали перехода пока остаются неизвестными.

Читайте такжеГонсалес про матч с "Шахтером": За последнее время это была лучшая наша играНапомним, что ранее была информация об интересе к Гонсалесу со стороны «Сиэттла», но клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

В минувшем сезоне Дерлис Гонсалес сыграл за «Динамо» 18 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал пять голевых передач.