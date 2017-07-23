Бронзовый призер УПЛ "Заря" не смогла обыграть "Мариуполь" в матче 2-го тура

В Запорожье на "Славутич-Арена" завершился матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором луганская "Заря" принимала "Мариуполь" и свела матч вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:1.

Бронзовый призер прошлогодих соревнований УПЛ не смог обыграть команду, которая только вернулась в Премьер-лиу после большого перерыва.

Гости гораздо активнее начали матч и уже на 16-й минуте открыли счет, когда гол забил Сергей Яворский. В атаке "Мариуполя" после навеса Кожанова со штрафного Яворский с острого угла головой отправил мяч в ворота. Лунин до мяча после навеса Кожанова не добрался.

"Заря" сумела реализовать свое большое игровое и территориальное преимущество и сравнять счет только на 70-й минуте, когда отличился Евгений Опанасенко. После передачи от Калитвинцева мяч в штрафной принял Опанасенко и с разворота вколотил его в сетку.

Впрочем, больше луганчанам добиться так и не удалось - 1:1.

Таким образом, у "Зари" продолжается неудачная серия (в первом туре команда проиграла "Стали - 0:1), у команды всего 1 очко и 9-е место в турнирной талице УПЛ. У "Мариуполя" уже 2 очка и место в середине таблицы (7).