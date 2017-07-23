Премьер-лига, 2-й тур, "Карпаты" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция
16:50, 23 июля 2017Футбол
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Во Львове проходит очередной матч национального чемпионата.
Про спорт - ТСН
Сегодня во Львове на стадионе "Украина" проходит матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают полтавскую "Ворсклу", сообщает официальный сайт соревнований.
В этом матче встречаются команды из нижней части турнирной таблицы УПЛ.
"Карпаты" в первом туре на своем поле сыграли вничью с "Зиркой" из Кропивницкого - 1:1, а "Ворскла" в Полтаве крупно проиграла донецкому "Шахтеру" - 0:3.
В сегодняшнем матче очки крайне важны и для той, и для другой команды.
Начало игры во Львове - в 17.00.
ТВ-трансляция - телеканал "2+2".
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