Премьер-лига, 2-й тур, "Карпаты" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове на стадионе "Украина" проходит матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают полтавскую "Ворсклу", сообщает официальный сайт соревнований.

В этом матче встречаются команды из нижней части турнирной таблицы УПЛ.

"Карпаты" в первом туре на своем поле сыграли вничью с "Зиркой" из Кропивницкого - 1:1, а "Ворскла" в Полтаве крупно проиграла донецкому "Шахтеру" - 0:3.

В сегодняшнем матче очки крайне важны и для той, и для другой команды.

Начало игры во Львове - в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".