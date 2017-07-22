"Черноморец" проиграл "Стали" в первом домашнем матче нового сезона УПЛ

В Одессе завершился матч 2-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Сталь" из Каменского переиграла местный "Черноморец", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 0:1.

Единственный голевой момент в этом матче случился на 74-й минуте, когда гол забил Орест Кузык. В ходе атаки "Стали" Михайличенко сделал передачу в штрафную на Кузыка, тот подработал мяч и отправил его в сетку.

В оставшееся игровое время гости сумели удержать победный счет, несмотря на существенное игровое и территориальное преимущество хозяев поля.

Таким образом, "Сталь" одержала вторую победу на старте сезона подряд с одинаковым счетом (ранее была сенсационно повержена луганская "Заря") - 6 очков. В свою очередь, "Черноморец" проиграл во второй раз после поражения на старте от киевского "Динамо" - 0 баллов.