Премьер-лига, 2-й тур, "Шахтер" - "Динамо" - 0:1: онлайн-трансляция

Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" проходит цетральный матч 2-го тура и первого круга Премьер-лиги, в целом, в котором встречаются донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Встречаются многолетние лидеры отечественного футбола.

Эта игра станет уже второй для команд в едва начавшемся сезоне 2017/18. Ровно неделю назад, в Одессе, в матче за Суперкубок Украины, "Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" со счетом 2:0. Спустя семь дней расстановка сил не поменялась. И специалисты, и аналитики букмекерских контор ставят на уверенную победу горняков в очередном противостоянии.

Кстати, в первом туре нового чемпионата команды таже сыграли по-разному. Если "Шахтер" одержал уверенную победу в Полтаве над местной "Ворсклой" (3:0), то "Динамо" с огромным трудом выиграло в Киеве у одесского "Черноморца" (2:1), при весьма неоднозначном судействе в пользу киевлян.

Матч в Харькове начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 1".

Добрый вечер!!!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 4. Кривцов, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 11. Марлос, 10. Бернард, 21. Алан Патрик, 7. Тайсон, 19. Феррейра

Запасные: 26. Шевченко Н., 5. Хочолава, 2. Бутко, 34. Петряк, 74. Коваленко Вик., 9. Дентиньо, 99. Бланко Лещук

Динамо: 35. Коваль М., 24. Вида, 34. Хачериди, 44. Кадар, 8. Шепелев В., 9. Морозюк, 16. Сидорчук, 19. Гармаш, 10. Ярмоленко, 25. Гонсалес Д., 70. Мбокани

Запасные: 72. Рудько, 94. Кендзёра, 15. Цыганков, 18. Корзун, 29. Буяльский, 20. Гусев О., 41. Беседин

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Мяч с центра поля развели игроки "Шахтера". Динамовцы тут же перехватили мяч. Яромленко отдал пас на Гармаша, тоо навешивал с фланга в штрафную - защитники выбили мяч.

2. Мбокани не решился пробить с линии штарфной из весьма выгодной позиции. Киевляне активно начинают матч.

3. Морозюк выполнил подачу с углового, Мбокани бил через себя - мимо.

4. Ответ "Шахтера" - Степаненко пробивает в Гармаша.

5. В ответной атаке Ярмленко пробил прямо в Степаненко - угловой.

6. Морозюк подавал с фланга на Хачериди, вновь защитники горняков головой выбили мяч в сторону центра поля.

7. И вновь атакует "Динамо". Кривцов выбивает мяч в аут в борьбе с Шепелевым в потенциально опаснейшем моменте для киевлян.

8. Грубо играет Кадар. Судья ограничивается устным предупреждением.

10. В середине поля "застряла" игра после очень активного начала.

11. Кадар выбивает мяч на угловой после опаснейшего навеса в штрафную горняков.

12. Срна подавал, защит ники "Динамо" головой сумели выбить мяч. Во второй волне атаки Ракицкий заработал еще один угловой. Еще одна подача углового - Марлос бьет мимо ворот.

14. Гармаш отдает опаснейший пас на Ярмоленко, но тот уже вне игры.

15. Грамаш и Ракицкий что-то обсудили на повышенных тонах. Судья пока воздерживается от желтых карточек.

16. В борьбе Гармаша и Исмаили боковой арбитр берет сторону "Динамо" - угловой.

17. Фонсека вступает в игру и активно спорит с арбитром Можаровским. Судья по-прежнему успокаивает оппонента. Углоаой киевлян - неудачный. Защитники выбивают мяч.

18. Сидорчук пробивает с центра поля, увидев, что Пятов вышел далеко из ворот - мимо.

20. Шепелв получает "последнее китайское" от арбитра после грубого столкновения с Марлосом в центре поля.

21. Ракицикий оказался в оффсайде в очередной опасной атаке горняков.

22. Шикарный пас на Гонсалеса из глубины поля в атаке "Динамо", но Срна опережает соперника и отдает пас головой на Пятова.

23. Угловой подают горняки - Хачериди спопкойно головой выбивает мяч в аут и раряжает обстановку.

24. Степаненко опасно пошел на таран, но на линии штрафной потерял мяч в борьбе с защитниками "Динамо".

25. Бернард врывается в штрафную и бьет по воротам - Коваль на месте.

26. В ответной атаке Ярмоленко опасно подает в штрафную - Пятов уверенно забирает мяч в руки.

27. Горнякам не удалось забить быстрый гол и игра принимает довольно острое и непредсказуемое продолжение.

28. Гонсалес в борьбе с Кривцовым зараатывает угловой. Опаснейший момент был у киевлян.Угловой ничего не принес подопечным Хацкевича.

29. В очередной атаке "Динамо" Морозюк проигрывает силовую борьбу Бернарду и упускает мяч за лицевую линию. От ворот пробьет Пятов.

30. Гармаш подает в штрафную с угла поля - блокировка в виде выставленных ног защитников горняков.

31. Хачериди нарушил правила в борьбе с Феррейрой в центре поля - штрафной в сторону ворот "Динамо".

32. Ракицкий очень опасно бьет - чуть выше перекладины ворот Коваля.

33. Феррейра в борьбе с Кадаром после отличного паса Тайсона зарабатывает только угловой. Упущенный момент.

34. Срна подает угловой, после небольшой возни в штрафной мяч оказывается у Коваля.

35. Грубейшая ошибка Срны, который наступил на мяч. Гармаш пытался воспользоваться ошибкой капитана горняков, но его удар заблокировал Кривцов.

36. Очередная атака "Динамо" - Гонсалес в оффсайде.

37. Марлос проходит в штрафную и отдает опаснейший пас в центр штрафной - там только игроки "Динамо".

38. Теперь Тайсон прорывался сквозь центр поля в штрафную - Вида его сбивает - штрафной.

39. Бернард пробивает штрафной - мяч попадает в "стенку".

40. Сидорчук пробивает метров с 25-ти - мяч уходит намного выше ворот.

41. ФЕРРЕЙРА!!! Бил с убойной позиции после отличного розыгрыша мяча дончанами - прямо в Коваля.

42. Марлос шел в атаку и красиво обыграл Гармаша, но потерял мяч задолго до входа в штрафную.

43. Гонсалес забивает мяч ударом головой.. К сожалению для киевлян - из оффсайда.

44. Шепелев вновь грубо нарушает правила в центре поля - вновь без карточки.

45. Многоходовая комбинация горняков так ни к чему и не привела - мяч у защитников "Динамо".

ПЕРЕРЫВ

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Игроки "Динамо" развели мяч с центра поля.И ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! МБОКАНИИИИИИ!!!!! 0:1

47. Гармаш подает с правого фланга и Мбокани головой забивает мяч. Красивая атака получилась в исполнении киевлян.

48. Ответ горняков - Срна подает штрафной с угла поля и попадает в Гонсалеса.

49. Несогласованность горняков приводит к тому. что Исмаили теряет мяч в аут.

50. Еще одна атака "Динамо" - Ярмоленко подает вдоль лицевой линии на Мбокани - Кривцов выбивает мяч на угловой. Неудачно подают угловой киевляне.

51. Тайсон прорвался в штрафную "Динамо", но потерял мяч в борьбе с защитниками. Даже угловой не смог заработать бразилец,

52. Феррейра фолит в борьбе с защитниками "Динамо", оттолкнув соперника.

53. Кадар очень опасно подает в штрафную - легка неразбериха среди горняков, но мяч выбит.

54. Гонсалес получает предупреждение - опасная игра.

55. В следующей атаке "Динамо" Гонсалес бьет по воротам - мяч летит далеко от штанги.

56. Ярменко сбивают у кромки поля - опасный штрафной в сторону ворот "Шахтера".

57. ГОНСАЛЕС наносит шикарный удар с лета с дальней дистанции - мяч попадает в перекладину.

58. Ярмленко в борьбе с защитником зарабатывает аут в сторону ворот горняков.

59. В ответной быстрой атаке горняков "последнрй пас" с угла поля приходится прямо в ноги стелившихся в подкате игроков "Динамо".

60. Марлос опасно простреливает в штрафную "Динамо" - Хачериди выбивает мяч на угловой. Угловоцй неудачно разыграли горняки.

61. Вторая волна атаки "Шахтера" после розыгырыша углового также зхлебнулась. В ответнойатаке "Динамо" Ярмоленко попал в оффсайд.

62. МАРЛОС!!! Шикарный момент был у бразильца и удар - мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги ворот.

63. Динамовцы забив гол начинают явно тянуть время.

64. ТАЙСОН - попадает в перекладину. Вторым ударом ИСМАИЛИ бьет в сетку с внешней стороны ворот... Два подряд опаснейших момента у горняков.

65. Замена у горняков - Коваленко вместо Степаненко. Очень интересный ход от Фонсеки.

66. Бернард бьет и попадает в голову Хачериди. Полное преимущество у горняков в последние минуты.

67. Срна подает угловой - мяч после ряда касаний приходит к Бернарду - тот бьет с линии штрафной намного выше ворот.

68. Коваль получает предупреждение - затяжка игры.

69.Бернард подает в штрафную - Хачериди вновь выбивает мяч головой далеко в поле.

70. Харьковские болельщики скандируют "Металлист", словно напоминая всем о месте проведения матча - арене ОСК "Металлист".

71. Замена у "Динамо" - Цыганков вместо Гонсалеса. Напомним, что Гонсалес чуть ранее получил желтую карточку.

72. Угловой подает "Динамо" - навес Цыганкова - Коваленко выбивает мяч в сторону центра поля.

74. Атака горянков - и вновь неточный последний пас. Защитники "Динамо" отчаянно отбиваются.

75. Феррейра и Марлос перемудрили в атаке - и вновь защитники в подкате выбивают мяч.

76. Судорога у Гармаша - пауза в игре. Очень напряженный матч, который проходит на высоких скоростях.

77. Замена у "Динамо" - Беседин вместо Мбокани.

78. Ярмленко выбивает мяч в борьбе с Исмаили - угловой.

79. Замена у "Шахтера" - Дентиньо вместо Бернарда.

80. Неудачно исполнили угловой горянки, мяч выбивают защитники ближе к центру поля.

81. Замена у "Динамо" - Корзун вместо Гармаша.

82. Морозюк подает в штрафную в атае "Динамо" - Пятов без труда ловит мяч. В ответной атаке Тайсон опасно подает в штрафную - защитники выбивают смяч на угловой.

83. Угловой вновь не приносит удачи дончанам - мяч выбит ближе к центру поля.

84. Стычка на поле по вине игроков "Динамо". Не дают разыграть стандарт горнякам. Предупреждения Хачериди и Сидорчуку. Разве обойдется без драки матч двух лидеров украинского футбола?...

85. Еще одна атака "Шахтера" - и вновь вхолостую. Коваль выбивает мяч от ворот.

86. Замена в "Шахтере" - Бланко Лещук вместо Патрика.

87. ДЕНТИНЬО!!! Бьет из выгоднейшей позиции с линии штрафной - мяч пролетает чуть выше ворот.

88. Корзун получает предупреждение - фол на Дентиньо, срыв потенциально опасной атаки соперника.

89. Тайсон в борьбе с Хачериди зарабатывает угловой. И тут же опаснейший штрафной Дентиньо зарабатывает на Ярмоленко.

90. Навал "Шахтера" завершается тем, что Срна фолит на защитнике - срыв перспективной атаки.

АРБИТР ДОБАВИЛ 5 МИНУТ

90+1. Ярмленко фолит на Дентиньо - нервы у всех на пределе.

90+2. Атака "Шахтера" вновь завершается ничем. Мяч у вратаря киевлян Коваля.

90+3. Ярмоленко оказался на газоне после фола со стороны соперника - удар по ноге. Пауза в игре.

90+4. Ярмоленко проигрывает мяч в борьбе с вратарем "Шахтера" Пятовым.

90+5. Ракицкий отдает чересчур сильный пас - Срна не успевает к мячу.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

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