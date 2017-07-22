Матч 2-го тура Премьер-лиги "Шахтер" - "Динамо": где смотреть

В Харькове состоится центральная игра тура и первого круга, в целом, чемпионата Украины по футболу.

Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" состоится центральный матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" примет на своем поле киевское "Динамо", сообщает официальный сайт соревнований. ТВ-трансляция матча состоится на телеканале "Футбол-1". Матч "Шахтер" - "Динамо" начнется в Харькове в 19.30.

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