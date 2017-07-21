Арестованный президент Федерации футбола Испании будет исключен из ФИФА и УЕФА

Президент Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр в ближайшее время утратит свои должности в УЕФА и ФИФА, сообщает SportArena соссылкой на AS.

Утром 18 июля испанская полиция арестовала Вильяра с разрешения Верхового суда Испании по подозрению в коррупции.

В УЕФА и ФИФА после коррупционных скандалов, постигших эти организации в последние годы, существует новый Кодекс по этике, согласно которому лицо, содержащееся под стражей, не имеет права занимать какую-либо руководящую должность.

Читайте такжеВице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупцииВ связи с этим, босс УЕФА Александер Чеферин и его коллега из ФИФА Джанни Инфантино ожидают от Вильяра добровольного сложения полномочий, либо же будут вынуждены устранить его от должности на основании правил организаций.

По данным источника, зарплата Вильяра в ФИФА составляет 300 тысяч евро в год, а заработок в УЕФА — 250 тысяч за аналогичный период. При этом на посту президента Федерации футбола Испании функционер зарабатывает 144 тысячи евро ежегодно, поэтому в случае отстранения от должностей в ФИФА и УЕФА лишиться большей части своих легальных доходов.