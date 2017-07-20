Фонсека перед новым матчем с "Динамо": Суперкубок в прошлом, победа в нем сейчас ничего не значит

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека дал свой комментарий относительно предстоящего матча 2-го тура Премье-лиги против киевского "Динамо", сообщает Footboom.

"Суперкубок - это отдельный турнир. Он состоял из одного матча, и проходил как финал. Такие поединки всегда отличаются от обычных матчей чемпионата. В ближайшем туре на предстоит очень важная и ответственная игра против очень серьезного соперника, поэтому нам необходимо подойти к матчу с максимальной концентрацией. Победа в Суперкубке уже в прошлом, она ничего не значит сейчас. Нам нужно ее забыть и готовиться к предстоящему матчу с новыми эмоциями и силами. Не сомневаюсь, что обе команды будут вновь играть лишь на победу", - отметил Фонсека.

"Мы уважаем "Динамо". У этой команды имеется хороший состав с хорошими исполнителями. Без должного настроя и максимальной концентрации нам не удастся добиться позитивного исхода встречи", - добавил тренер.

После португальский специалист ответил на вопрос о том, возможно ли провести работу над ошибками за столь короткий промежуток времени:

Читайте такжеТренер "Шахтера" Фонсека о Суперкубке: Мы просто оказались лучше"Что-то глобально поменять сложно, но некоторые детали изменить, улучшить игровые моменты - это вполне реально. Если разобрать ошибки прошлых двух игр и указать на них игрокам, то они могут вынести свои выводы, что поможет решить ряд проблем. Пусть не вводит всех заблуждение счет Суперкубка, эта победа далась "Шахтеру" очень непросто. Для моих игроков эта игра была очень сложной, ведь соперник также показывал неплохой уровень футбола. Понимаем, что в ближайшем матче нам также придется приложить максимум усилий, чтобы добиться важных очков", - отметил Фонсека.

Также наставник "Шахтера" рассказал о том, что функционально команда готова к предстоящей игре, а самое важное сейчас - успеть восстановиться, ведь график довольно плотный.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в субботу 22 июля в Харькове, на ОСК "Металлист". Начло игры - в 19.30.