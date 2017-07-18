"Шахтер" крупно победил "Ворсклу" в первом матче УПЛ в новом сезоне
21:06, 18 июля 2017Футбол
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Горняки на выезде разгромили "Ворсклу" благодаря голам Феррейры, Марлоса и Алана Патрика.
"Шахтер" обыграл "Ворсклу" / shakhtar.com
В Полтаве на стадионе "Ворскла" состоялся матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала действующего чемпиона Украины донецкий "Шахтер".
Команда Паулу Фонсеки одержала первую победу в новом чемпионате, забив три безответных мяча в ворота хозяев.
На 27-й минуте Факундо Феррейра умело распорядился мячом в чужой штрафной, точно пробив в ближний верхний угол. Напомним, аргентинец стал героем и матча за Суперкубок против "Динамо", забив оба мяча в ворота киевлян.
Еще два взятия ворот состоялись после перерыва. На 66-й минуте Марлос забил красивый гол дальним ударом. А на 90+3-й минуте Алан Патрик поставил точку в разгроме "Ворсклы".
"Шахтер" победил - 3:0.
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