"Шахтер" крупно победил "Ворсклу" в первом матче УПЛ в новом сезоне

В Полтаве на стадионе "Ворскла" состоялся матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала действующего чемпиона Украины донецкий "Шахтер".

Команда Паулу Фонсеки одержала первую победу в новом чемпионате, забив три безответных мяча в ворота хозяев.

На 27-й минуте Факундо Феррейра умело распорядился мячом в чужой штрафной, точно пробив в ближний верхний угол. Напомним, аргентинец стал героем и матча за Суперкубок против "Динамо", забив оба мяча в ворота киевлян.

Еще два взятия ворот состоялись после перерыва. На 66-й минуте Марлос забил красивый гол дальним ударом. А на 90+3-й минуте Алан Патрик поставил точку в разгроме "Ворсклы".

"Шахтер" победил - 3:0.