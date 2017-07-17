Определены даты матчей Лиги чемпионов "Динамо" - "Янг Бойз"
12:58, 17 июля 2017Футбол
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Игры 3-го квалификационного раунда пройдут 26 июля и 2 августа.
"Динамо" начнет новый еврокубковый сезон матчами со швейцарским "Янг Бойз" / fcdynamo.kiev.ua
Футбольный клуб «Динамо» (Киев) и швейцарский «Янг Бойз» достигли предварительной договоренности о дате матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, сообщает официальный сайт столичной команды.
Первый поединок, который пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», состоится 26 июля, а ответный матч будет сыгран в Берне на «Стад де Сюизз» 2 августа.
Время начала обоих матчей будет утверждено во вторник, 18 июля, после согласования с УЕФА.
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