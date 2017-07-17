Определены даты матчей Лиги чемпионов "Динамо" - "Янг Бойз"

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) и швейцарский «Янг Бойз» достигли предварительной договоренности о дате матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, сообщает официальный сайт столичной команды.

Первый поединок, который пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», состоится 26 июля, а ответный матч будет сыгран в Берне на «Стад де Сюизз» 2 августа.

Время начала обоих матчей будет утверждено во вторник, 18 июля, после согласования с УЕФА.