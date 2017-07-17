Ярмоленко обругал фанатов во время матча за Суперкубок за брошенные на поле петарды (видео)

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в начале первого тайма матча за Суперкубок Украиныпротив донецкого "Шахтера", попытался успокоить фанатов «бело-синих», бросающих на поле петарды.

Как видно на видео, опубликованном в YouTube-аккаунте Сергея Болотникова, Ярмоленко подошел к трибуне ультрас и выругался в адрес киевских болельщиков. В ответ игрок "Динамо" и сборной Украины также услышал нецензурные выражения.

Как сообщал УНИАН, матч останавливали несколько раз из-за брошенных файеров и петард. Президент УПЛ Владимир Генинсон пообещал, что киевский клуб накажут за поведение фанатов.

Матч за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер" состоялся 15 июля в Одессе и завершился победой горняков со счетом 2:0.