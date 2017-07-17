Ярмоленко обругал фанатов во время матча за Суперкубок за брошенные на поле петарды (видео)

12:47, 17 июля 2017
Футбол
589

У капитана киевского "Динамо" и ультрас команды произошел словесный конфликт.

Ярмоленко открыл счет в матче

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в начале первого тайма матча за Суперкубок Украиныпротив донецкого "Шахтера", попытался успокоить фанатов «бело-синих», бросающих на поле петарды.

Как видно на видео, опубликованном в YouTube-аккаунте Сергея Болотникова, Ярмоленко подошел к трибуне ультрас и выругался в адрес киевских болельщиков.  В ответ игрок "Динамо" и сборной Украины также услышал нецензурные выражения.

Как сообщал УНИАН, матч останавливали несколько раз из-за брошенных файеров и петард. Президент УПЛ Владимир Генинсон пообещал, что киевский клуб накажут за поведение фанатов.

Матч за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер" состоялся 15 июля в Одессе и завершился победой горняков со счетом 2:0.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#Динамо Шахтер#Суперкубок Украины