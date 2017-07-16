"Заря" проиграла "Стали" в первом туре Премьер-лиги

В Запорожье на "Славутич-Арена" завершился матч первого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" проиграла "Стали" из Каменского, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол в этом матче на 60-й минуте забил Андрей Якимив. Игроку удался сильнейший удар со штрафного, после которого мяч влетел в ворота. Как до, так и после этого момента, большим преимуществом владели хозяева поля, но забить хотя бы один гол луганчанам так и не удалось.

В некоторых эпизодах от команды элементарно отворачивалась удача, а зачастую великолепно играл вратарь "Стали" Герман Пеньков.

Таким образом, уже в 1-м туре "Сталь" добыла неожиданную победу и набраал 3 очка в турнирной таблице УПЛ.