Ребров хочет переманить в свой новый клуб динамовца Гармаша

Новый клуб Сергея Реброва - саудовский "Аль-Ахли" - начал переговоры относительно трансфера полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша. Об этом сообщает издание WataniSport.

Руководство клуба "Аль-Ахли" работает над трансфером 27-летнего Гармаша по просьбе самого Реброва.

В минувшем сезоне украинской Премьер-лиги хавбек Денис Гармаш провел за "Динамо" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, что бывший главный тренер киевлян Сергей Ребров возглавил клуб из Саудовской Аравии в июне, подписав двухлетнее соглашение.

"Аль-Ахли" в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата Саудовской Аравии. Кроме того, команда из Джидды продолжает борьбу в азиатской Лиге чемпионов, где в четвертьфинале сразится с иранским "Персеполисом". Матчи состоятся 22 августа и 12 сентября.