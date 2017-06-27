Украинец Ротань стал игроком "Славии" вместе с еще двумя звездными новичками

15:44, 27 июня 2017
Футбол
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35-летний Руслан Ротань успешно прошел просмотр и подписал контракт с чемпионом Чехии.

Полузащитник сборной Украины, экс-капитан "Днепра" Руслан Ротань стал игроком чешской "Славии". Об этом сообщил официальный твиттер пражского клуба.

35-летний футболист в последние дни был на просмотре в "Славии". Детали сделки пока остаются неизвестными.

Вместе с ветераном украинской сборной "Славия", которая является действующим чемпионом Чехии, подписала еще двух звездных исполнителей - экс-игрока "Зенита" португальца Данни и футболиста сборной Турции Халила Алтынтопа.

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Теги: #Чехия#сборная Украины#Ротань