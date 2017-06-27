Украинец Ротань стал игроком "Славии" вместе с еще двумя звездными новичками
15:44, 27 июня 2017Футбол
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35-летний Руслан Ротань успешно прошел просмотр и подписал контракт с чемпионом Чехии.
Руслан Ротань стал игроком чешской "Славии" / slavia.cz
Полузащитник сборной Украины, экс-капитан "Днепра" Руслан Ротань стал игроком чешской "Славии". Об этом сообщил официальный твиттер пражского клуба.
35-летний футболист в последние дни был на просмотре в "Славии". Детали сделки пока остаются неизвестными.
Вместе с ветераном украинской сборной "Славия", которая является действующим чемпионом Чехии, подписала еще двух звездных исполнителей - экс-игрока "Зенита" португальца Данни и футболиста сборной Турции Халила Алтынтопа.
Ruslan Rotaň герман v ukrajinském týmu Dněpr. Tři roky také hrál za Dynamo Kyjev. Ukrajinský záložník je také oporou reprezentačního týmu. pic.twitter.com/UmUn8MCDan— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 27 июня 2017 г.
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