ФИФА подозревает всех футболистов сборной России в употреблении допинга перед ЧМ-2014 — СМИ

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подозревает всех игроков национальной сборной России в употреблении запрещенных препаратов перед чемпионатом мира-2014, сообщает английская Daily Mail.

Расследование показало, что все 23 игрока и еще 11 российских футболистов не из числа национальной сборной входят в список более чем 1 000 людей, представляющих интерес для чиновников и обвиняемых в том, что они оказались на пороге крупнейшего скандала мирового спорта за последнее десятилетие, отмечает издание.

Если будут найдены неопровержимые доказательства вины игроков, то сборная России может быть дисквалифицирована на ЧМ-2018, а турнир перенесут в другую страну.

«У ФИФА есть огромная ответственность за достижение разумного заключения по этим вопросам до того, как состоится Кубок мира», - сказал адвокат Дик Паунд, бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и старейший действующий член Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее в СМИ сообщалось, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах "до сих пор ждет ответа от РФ по ситуации с допингом на Играх в Сочи". В противном случае, в октябре сборная России может быть дисквалифицирована в полном составе на время провдения ближайших зимних Игр в Пхенчхане-2018.