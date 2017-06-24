"Барселона" поздравила Лионеля Месси с 30-летием

Футбольный клуб "Барселона" поздравил своего лидера, аргентинского нападающего Лионеля Месси с 30-летием.

О празднике своего "10-го номера" каталонский клуб напомнил болельщикам в своем официальном Twitter:

Кроме того, еще одним подарком для Лео стала победа в номинации лучшего игрока сезона-2016/17 в составе "Барселоны" (специальный трофей имени Альдо Ровиры).

Отметим, что Месси дебютировал в составе «Барселоны» 13 лет назад – в 2004-м, когда ему было 17 лет. С того времени аргентинец восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз побеждал в финале Кубка страны и шесть раз выигрывал Суперкубок. При этом, вместе с клубом Месси четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

Месси пять раз выигрывал "Золотой мяч" - в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.