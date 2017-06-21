Футбольную команду СК "Днепр 1" включили во вторую лигу Украины

На конференции Профессиональной футбольной лиги, которая сегодня проходит в столице, было рассмотрен вопрос о принятии клуба СК "Днепр 1" в состав ПФЛ.

За это решение проголосовало большинство - 25 делегатов конференции. Необходимо отметить, что это решение принято в нарушение норм Регламента, поскольку СК "Днепр 1" до этого не выступал в чемпионате среди аматоров. Справедливости ради, ровенский "Верес", который нынче включен в состав УПЛ, также не проходил обкатку в аматорах.

Голосованию предшествовало выступление народного депутата и почетного президента СК "Днепр 1" Юрия Березы.

«У нас в спортивной школе занимается 300 детей. Есть большое желание возродить футбол в Днепре. Есть договоренность со стадионом "Метеор", с "Днепр-Ареной" — мы будем проводить матчи там. Моим ближайшим помощником является Роман Зозуля, он является главным инициатором создания клуба. Полк "Днепр 1", ультрас, громада города Днипро — все поддерживают нас. Я являюсь почетным президентом и буду руководить этим клубом. У нас все есть для участия во Второй лиге. У нас все будет официально. Я взял обязательства перед ветеранами "Днепра", вам не будет стыдно за нас», — пообещал Береза, которого цитирует сайт fcdnipro.com.

Отметим, что СК "Днепр 1" является правопреемником ФК "Днепр". Наставником новосозданной команды останется главный тренер Дмитрий Михайленко.