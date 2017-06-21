"Динамо" согласилось отпустить Виду в "Бешикташ" в обмен на Бойко и 2,5 млн евро - СМИ

Защитник "Динамо" Домагой Вида все же продолжит карьеру в "Бешикташе", утверждают турецкие средства массовой информации.

Как сообщает Fanatik, стамбульский "Бешикташ" наконец договорился с "Динамо" относительно трансфера 28-летнего хорвата. Стамбульский клуб заплатит киевлянам за Виду 2,5 млн евро, а также отправит в Киев голкипера Дениса Бойко.

Вида должен подписать с "Бешикташем" 4-летний контракт, по условиям которого его зарплата составит 2 млн евро в год.

Сейчас "Динамо" и "Бешикташ" согласовывают последние мелкие детали сделки, которая может быть официально оформлена в ближайшие дни.