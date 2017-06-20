Президент "Реала" продаст Роналду за миллиард евро

16:01, 20 июня 2017
Футбол
777

Флорентино Перес определился с ценой на звездного португальского футболиста.

Роналду откупается от прошлых грехов и уже потратил 6 миллионов евро / marca.com

Президент испанского футбольного клуба "Реал" (Мадрид) Флорентино Перес отметил, что потенциальному покупателю нападающего Криштиану Роналду предстоит заплатить сумму отступных, которая прописана в контракте португальца - 1 миллиард евро, сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на испанские СМИ.

- Его контракт стоит 1 миллиард евро, - приводит испанская Onda Cero слова Переса. - Если никто не сможет заплатить такую сумму, то он не уйдет.

Читайте такжеПрокуратура Испании обвинила Моуриньо в неуплате 3,3 миллионов евро налоговРанее интерес к игроку проявляли английский "Манчестер Юнайтед", французский "ПСЖ" и неназванный клуб из Китая. 

Как сообщал УНИАН, 18 июня Роналду уведомил руководство "Реала" о решении покинуть клуб.

Желание футболиста сборной Португалии обусловлено последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес в связи с неуплатой налогов. Роналду настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит, о чем он уже сообщал президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Испания#Реал#Португалия