Прокуратура Испании обвинила Моуриньо в неуплате 3,3 миллионов евро налогов

Прокуратура Испании выдвинула обвинения бывшему главному тренеру «Реала» Жозе Моуриньо.

Португальский тренер, ныне возглавляющий английский «Манчестер Юнайтед», обвиняется в неуплате налогов.

Читайте такжеФорварду "Реала" Роналду назначили дату рассмотрения дела в суде по поводу укрытия налогов Сообщается, что в период с 2011-го по 2012 год 54-летний Моуринью уклонился от уплаты налогов в испанскую казну на общую сумму 3,3 миллиона евро.

Напомним, что на прошлой неделе обвинения в неуплате налогов были выдвинуты нападающему "Реала" Криштиану Роналду.