Прокуратура Испании обвинила Моуриньо в неуплате 3,3 миллионов евро налогов
15:18, 20 июня 2017Футбол
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В Испании продолжают предъявлять обвинения известным футбольным персонам.
Жозе Моуриньо обвиняют в неуплате 3,3 милн евро налогов / Reuters
Прокуратура Испании выдвинула обвинения бывшему главному тренеру «Реала» Жозе Моуриньо.
Португальский тренер, ныне возглавляющий английский «Манчестер Юнайтед», обвиняется в неуплате налогов.
Читайте такжеФорварду "Реала" Роналду назначили дату рассмотрения дела в суде по поводу укрытия налогов Сообщается, что в период с 2011-го по 2012 год 54-летний Моуринью уклонился от уплаты налогов в испанскую казну на общую сумму 3,3 миллиона евро.
Напомним, что на прошлой неделе обвинения в неуплате налогов были выдвинуты нападающему "Реала" Криштиану Роналду.
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