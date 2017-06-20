Украинские стадионы находятся под угрозой отмены еврокубковых матчей - Павелко (видео)

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, комментируя для #FootballHub вчерашние массовые беспорядки на НСК "Олимпийский", отметил, что существуют законодательные инструменты для того, чтобы сводить к минимуму такие угрозы в будущем.

«В первую очередь, необходима консолидация всех правоохранительных органов для того, чтобы во время массовых мероприятий людям было безопасно.

У Верховной Рады есть обязательства перед Европарламентом. Отмечу, что что украинские стадионы будут лишены права проводить европейские матчи в случае, если украинский парламент не примет ряд важных инициатив по ужесточению мер безопасности на футбольных аренах с привлечением силовых структур.

Относительно финального матча Лиги чемпионов, который в мае следующего года состоится в Киеве, то большинство зрителей на трибунах будут из-за рубежа. К тому же, билеты будут именные. Украинских фанатов, которые не умеют контролировать свои эмоции, будет очень мало", - добавил Павелко.