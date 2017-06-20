Павелко - о фанатском беспределе: все говорили про Мариуполь, но драка была в центре Киева (видео)

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил в интервью #FootballHub, что фанаты харьковского "Металлиста 1925" своим поведением перечеркнули возможный выход команды во вторую лигу.

"Мы видим, что и сам клуб, и сами болельщики перечеркивают будущее команды во второй лиге. Теперь я уверен, что у аттестационного комитета федерации будут большие вопросы по поводу дальнейшей судьбы клуба.

Что касается безопасности арен, то решение проблемы находится в компетенции силовых органов. Недавно все говорили на тему Мариуполя, что там опасно играть. Но разве сейчас драка была в Мариуполе? Нет, она была в центре Киева".

Андрей Павелко отметил, что есть угроза, что украинские стадионы будут лишены права проводить европейские матчи в случае, если Верховная Рада не примет ряд важных инициатив по ужесточению мер безопасности на футбольных аренах с привлечением силовых структур.

"Относительно финального матча Лиги чемпионов, который в мае следующего года состоится в Киеве, то большинство зрителей на трибунах будут из-за рубежа. К тому же, билеты будут именные. Украинских фанатов, которые не умеют контролировать свои эмоции, будет очень мало", - заявил Павелко.

Напомним, вчера вечером во время финального матча чемпионата Украины среди аматорских команд между "Металлистом-1925" (Харьков) и «Агробизнесом» (Волочиск, Хмельницкая область) фанаты харьковской команды устроили массовые драки, сорвав проведение поединка.