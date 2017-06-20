Ребров возглавит футбольный клуб из Саудовской Аравии

Экс-тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, сообщает Aleqt.com.

Ребров подпишет контракт на один год с зарплатой 2,5 млн евро и возможностью продления еще на год.

Украинец сменит швейцарца Кристиана Гросса.

Как сообщает сайт Команда1, помощниками украинца могут стать испанские специалисты, работавшие ранее в «Динамо».

В этом году «Аль-Ахли» занял второе место в чемпионате и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с иранским «Персеполисом».

"Аль-Ахли" из Джидды — трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля Саудовской Аравии.