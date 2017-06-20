Ребров возглавит футбольный клуб из Саудовской Аравии
10:40, 20 июня 2017Футбол
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Экс-главный тренер "Динамо" близок к подписанию контракта с зарплатой 2,5 миллиона евро.
Сергей Ребров / zbirna.com
Экс-тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, сообщает Aleqt.com.
Ребров подпишет контракт на один год с зарплатой 2,5 млн евро и возможностью продления еще на год.
Украинец сменит швейцарца Кристиана Гросса.
Как сообщает сайт Команда1, помощниками украинца могут стать испанские специалисты, работавшие ранее в «Динамо».
В этом году «Аль-Ахли» занял второе место в чемпионате и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с иранским «Персеполисом».
"Аль-Ахли" из Джидды — трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля Саудовской Аравии.
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