Команды из Косово дебютируют в еврокубках под эгидой УЕФА

В сезоне 2017/2018 годов в клубных турнирах УЕФА впервые примут участие футбольные команды Косово.

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первых квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. В ней, в частности, приняли участие соответственно клубы "Трепча'89" и "Приштина". Первые матчи эти команды проведут уже в июне.

Как накануне сообщал один из руководителей департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович, решение о включении Федерации футбола Косово в состав УЕФА было принято еще в мае прошлого года, однако в прошлом году участие косовских команд в еврокубках было исключено из-за несоответствия критериям лицензирования УЕФА.

В 2014 году ФИФА впервые разрешила командам из Косово проводить международные товарищеские матчи со всеми командами, кроме представителей бывшей Югославии, сообщает gordonua.com.

Федерация частично признанного государства Косово была принята в ФИФА в мае 2016 года. Против этого активно выступала Федерация футбола Сербии.

Отметим, что сборная Косово является соперником национальной команды Украины в квалификации чемпионата мира 2018 года.