Зинченко: После долгих установок Гвардиолы едва не опоздали на матч (видео)

Игрок национальной и молодежной сборных Украины по футболу Александр Зинченко рассказал о впечатлениях от общения с Хосепом Гвардиолой в "Манчестер Сити" в интервью #FottballHub.

"Мне интересно, сколько он проводит времени с семьей, потому что у меня такое впечатление, что он живет футболом 24 на 7. Я еще не видел человека, который бы настолько любил футбол. Гвардиола постоянно хочет совершенствоваться. На установке перед игрой он отдается настолько, словно играет на поле сам", - отметил Зинченко.

Права на Александра Зинченко принадлежат английскому "Манчестер Сити", и останется ли он в команде на следующий сезон, неизвестно. Недавно сообщалось, что турецкий "Галатасарай" намерен арендовать украинского футболиста.