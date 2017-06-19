Криштиану Роналду хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед"
Португальский форвард хочет вернуться в свой бывший клуб.
Новым клубом Криштиану Роналду может стать «Манчестер Юнайтед», в котором португальский нападающий выступал до перехода в «Реал».
Как сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, 32-летний португалец попросил своего агента Жорже Мендеша сделать все возможное для оформления трансфера в «МЮ».
Французский «ПСЖ» также готов потратить любую сумму на приобретение Роналду, но ключевое значение будет иметь желание игрока.
Напомним, что Роналду выступал «Манчестер Юнайтед» с 2003-го по 2009 год, выиграв с клубом девять трофеев, в том числе Лигу чемпионов и три чемпионата Англии.
Кроме того, первый «Золотой мяч» португалец взял в составе английской команды.
Нападающий планирует покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.