Шоумен и музыкант Потап напишет гимн для футбольного клуба "Зирка"
14:22, 15 июня 2017Футбол
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В Кропивницком решили серьезно обновить бренд футбольного клуба.
Потап напишет гимн ФК "Зирка" / viva.ua
Известный шоумен и музыкант Потап (Алексей Потапенко) напишет новый гимн для кропивницкой "Зирки", сообщает официальный сайт клуба.
Новый гимн будет частью обновленного бренда "Зирки", работа над которым уже ведется в клубе.
Писать песню для "Зирки" Потап будет не сам, а в сотрудничестве с мужской реп-группой MOZGI.
Оценить творение музыкантов фанаты "Зирки" смогут уже в новом сезоне Премьер-лиги, который начнется в середине июля.
Примечательно, что для Потапа такая работа не в новинку: прошлым летом его компания MOZGI Production записала официальный гимн для Премьер-лиги.
Кропивницкая "Зирка" заняла 9-е место по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Украины.
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