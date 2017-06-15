Шоумен и музыкант Потап напишет гимн для футбольного клуба "Зирка"

Известный шоумен и музыкант Потап (Алексей Потапенко) напишет новый гимн для кропивницкой "Зирки", сообщает официальный сайт клуба.

Новый гимн будет частью обновленного бренда "Зирки", работа над которым уже ведется в клубе.

Писать песню для "Зирки" Потап будет не сам, а в сотрудничестве с мужской реп-группой MOZGI.

Оценить творение музыкантов фанаты "Зирки" смогут уже в новом сезоне Премьер-лиги, который начнется в середине июля.

Примечательно, что для Потапа такая работа не в новинку: прошлым летом его компания MOZGI Production записала официальный гимн для Премьер-лиги.

Кропивницкая "Зирка" заняла 9-е место по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Украины.