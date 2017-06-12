Результат игры в Рейкьявике максимально все запутал в группе, где играет сборная Андрея Шевченко

В квалификации на чемпионат мира-2018 по футболу сегодня состоялись очередные матчи в группе I европейской зоны.

Фаворит группы - Хорватия - неожиданно уступила в Рейкьявике сборной Исландии со счетом 0:1. Гол на 90-й минуте игры забил Магнуссон, воспользовавшись розыгрышем углового.

Зато сборная Турции в другом сегодняшнем поединке группы обыграла Косово - 4:1. На гол Ррахмани (22 минута) турки ответили забитыми мячами в исполнении Шена (6), Ундера (31), Йылмаза (60) и Туфана (82).

Сборная Хорватии потерпела первое поражение на турнире, впрочем, осталась на лидерской позиции. У нее - 13 очков. Столько же - у Исландии, которая делит первую строчку с хорватами.

Сборные Турции и Украины синхронно одержали победы в воскресенье и делят 3-4 места. У обеих команд - по 11 очков. Впрочем, по дополнительным показателям (разнице мячей) турки опережают украинцев. Однако, в любом случае, первую и четвертую команды нашей группы разделяют всего два балла.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины одержала трудную победу над командой Финляндии - 2:1. Наш сайт вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.