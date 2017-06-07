Фанаты "Десны" обратились к Павелко: 3000 человек вынесут вас из Дома футбола вместе с охраной

Лидер фанатского движения черниговской «Десны» Дмитрий Дорошко обратился к президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко.

«В этом же сезоне, наша любимая команда впервые в своей 57 летней истории добыла путевку в Премьер-лигу, сделав мечты более чем 1 миллиона жителей области реальностью!

Но 2 июня федерация футбола приняла абсолютно коррумпированное, не обоснованное, и попросту бредовое решение отказать нашему клубу в выдаче аттестата, взамен продав наше место ровненскому "Вересу", который по итогам чемпионата, с отставанием в 7 очков занял 3 место. И с уверенностью заявляю - именно продав, так как просто попасть в УПЛ такой клуб не мог.

От имени всех фанатов и болельщиков черниговской «Десны» заявляю. Мы готовы к радикальным действиям! И будем бороться до последней капли крови за свою родную команду и за ее законное право выступать в премьер-лиге.

Читайте такжеРовенский "Верес" принят в Премьер-лигу вместо "Десны", которой уступил в таблице Первой лиги Если вы думаете, что в прошлую пятницу спрятались в своем Доме футбола за спиной полиции, то я вам гарантирую, на следующей неделе отстаивать нашу команду приедут 3 тысячи болельщиков и вынесут вас оттуда вместе с вашей охраной.

Я не сомневался, что нас поддержат многие фанаты, а в эти дни только убедился в этом – практически со всех городов нам высказали слова поддержки. Радует, что и наши ребята с зоны АТО не промолчали – порядка 100 человек пришло на игру в Мариуполе, и поверьте, о их настроениях вам лучше не знать.

Мы надеемся на здравый разум, и на то, что восторжествует справедливость, и наша родная «Десна» в сезоне 2017/18 будет играть в УПЛ, так как именно она это заслужила. С неуважением к вам фанаты «Десны», – говорится в заявлении, которое приводит footboom.com.