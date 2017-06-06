Шесть горняков и пять динамовцев: Премьер-лига назвала символическую сборную сезона

С этого года украинская Премьер-лига будет формировать список 33 лучших исполнителей сезона по итогам каждого чемпионата в виде трех символических сборных.

Таким образом УПЛ возрождает традицию, которая в Украине возникла еще в далеком 1957 году. На официальном уровне список «33 лучших» игроков составлялся в последний раз по итогам сезона-1997/98, а с тех пор символическую сборную и 33-х лауреатов определяли журналисты всеукраинской газеты «Команда».

Перечисленные ниже 33 лучших футболиста украинского чемпионата — результат голосования клубов УПЛ.

«33 лучших» Лиги Пари-Матч сезона 2016/17 годов

Вратари: 1. Андрей Пятов («Шахтер»), 2. Андрей Лунин («Днепр»), 3. Заур Махарадзе («Олимпик»).

Правые защитники: 1. Дарио Срна («Шахтер»), 2. Николай Морозюк («Динамо»), 3. Олег Данченко («Черноморец»).

Центральные защитники: 1. Домагой Вида («Динамо»), 2. Давид Хочолава («Черноморец»), 3. Рафаэль Форстер («Заря»).

Центральные защитники: 1. Ярослав Ракицкий («Шахтер»), 2. Антон Шендрик («Александрия»), 3. Евгений Хачериди («Динамо»).

Левые защитники: 1. Исмаили («Шахтер»), 2. Николай Матвиенко («Шахтер» + «Карпаты»), 3. Эдуард Соболь («Заря»).

Опорные полузащитники: 1. Тарас Степаненко («Шахтер»), 2. Фред («Шахтер»), 3. Максим Малышев («Шахтер»).

Центральные полузащитники: 1. Сергей Сидорчук («Динамо»), 2. Руслан Ротань («Днепр»), 3. Владимир Шепелев («Динамо»).

Центральные полузащитники: 1. Денис Гармаш («Динамо»), 2. Антон Поступаленко («Олимпик»), 3. Василий Грицук («Александрия»).

Правые полузащитники/нападающие: 1. Марлос («Шахтер»), 2. Деннис Бонавентуре («Заря»), 3. Дмитрий Коркишко («Черноморец»).

Центральные нападающие: 1. Артем Беседин («Динамо»), 2. Артем Довбык («Днепр»), 3. Факундо Феррейра («Шахтер»).

Левые полузащитники/нападающие: 1. Андрей Ярмоленко («Динамо»), 2. Тайсон («Шахтер»), 3. Иван Петряк («Заря»).

Таким образом, главная символическая сборная сезона-2016/17 выглядит так: Пятов ("Шахтер"), Срна ("Шахтер"), Вида ("Динамо"), Ракицкий ("Шахтер"), Исмаили ("Шахтер"), Степаненко ("Шахтер"), Сидорчук ("Динамо"), Гармаш ("Динамо"), Марлос ("Шахтер"), Ярмоленко ("Динамо"), Беседин ("Динамо").