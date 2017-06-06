Ярмоленко стал лучшим футболистом сезона УПЛ, Фонсека - лучший тренер

Украинская Премьер-лига определила лучших футболистов, тренеров и арбитров сезона-2016/17 по итогам чемпионата Украины. Об этом сообщил официальный сайт турнира. Голосование проводилось среди клубов Премьер-лиги.

Лучший футболист сезона 2016/17 годов: Андрей ЯРМОЛЕНКО («Динамо»). Киевлянин совсем немного опередил «горняка» Марлоса; на «бронзовом» месте другой представитель «Шахтера» Дарио Срна.

Лучший вратарь сезона 2016/17 годов: Андрей ПЯТОВ («Шахтер»). За основным кипером национальной команды следуют Андрей Лунин, Заур Махарадзе, Евгений Боровик, Никита Шевченко и Юрий Панькив.

Лучший тренер сезона 2016/17 годов: Паулу ФОНСЕКА («Шахтер»). Чуть меньше баллов набрали другие наставники - Дмитрий Михайленко, Юрий Вернидуб, Роман Санжар, Сергей Ребров, Владимир Шаран и Леонид Кучук.

Лучший молодой футболист сезона 2016/17 годов: Артем ДОВБЫК («Днепр»). Второй — Андрей Лунин, третий — Владимир Шепелев.