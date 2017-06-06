Шевченко: "Постараемся в матче с Мальтой дать сыграть всем исполнителям"

Главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции накануне товарищеской игры с командой Мальты рассказал о подготовке «сине-желтых» к предстоящему спаррингу, сообщает Федерация футбола Украины.

«Команда прилетела в Австрию, все в порядке, все здоровы. У нас есть несколько игроков, которые перед этим пропустили тренировки, но сейчас они в строю. Поэтому будем готовиться к завтрашней игре с Мальтой. Это будет хороший тест для нас, постараемся порадовать болельщиков. Бутко и Довбык? Они будут работать сегодня в общей группе. Бутко немного приболел, у него было отравление. Вчера у него была легкая тренировка. Сегодня он будет работать на полную силу, и мы определим его состояние. У Довбика было небольшое повреждение, сейчас врачи сказали, что у него все нормально, так что он находится в строю», - прокомментировал кадровые вопросы накануне спарринга с мальтийцами Шевченко.

Главный тренер «сине-желтых» подчеркнул, что тренерский штаб получил исчерпывающую информацию относительно функциональных кондиций вызванных игроков. Отметил Шевченко и хорошую игровую форму полузащитника Евгения Коноплянки, который последнее время не имел достаточно игровой практики в немецком «Шальке»: «Мы провели ряд тренировок в Киеве, так что у нас есть вся информация о физическом состоянии игроков. Ведь мы тренируемся с датчиками, которые на сегодняшний день позволяют нам иметь практически все данные о том, как ребята тренируются, какую дистанцию и на какой скорости они пробегают, как их сердца выдерживают нагрузки. Тот же Коноплянка, который практически не имел игровой практики, находится в хорошем физическом состоянии. У него тоже будет шанс проявить себя. Для нас матч с Мальтой - важная игра в плане подготовки к поединку с Финляндией. Постараемся дать сыграть всем исполнителям».

Читайте такжеШевченко накануне игры Финляндия - Украина: Удовлетворит только победа«Возможно, мы немного изменим систему игры в матче с Мальтой, поскольку хотим дать возможность сыграть всем. Если команда сможет адаптироваться, это даст нам определенный сигнал. Мы сможем посмотреть на состояние игроков, на связи, которые мы нарабатывали на тренировках в течение года и короткого микроцикла. Несмотря на игру, будем выбирать, какой состав выйдет на матч с Финляндией», - сказал Шевченко.

После открытой тренировки сборной на НСК «Олимпийский» в первый день сбора стало известно, что полузащитник «Динамо» Денис Гармаш не сможет помочь национальной команде как в спарринге с Мальтой, так и в поединке квалификации ЧМ-2018 с Финляндией. «Гармаш находился в хорошей форме, поэтому нам будет не хватать Дениса в команде. До травмы, которую он получил, Гармаш был одним из ведущих игроков «Динамо». Человек, которая забивала мячи и проводила на хорошем уровне концовку чемпионата. То, что его не будет, для нас - большой минус. Но мы имеем достаточное количество исполнителей, которые смогут заменить его и провести два предстоящих матча на хорошем уровне», - выразил уверенность наставник «сине-желтых».

На вопрос, какие выводы сделает тренерский штаб сборной с матча против Мальты, с которой украинцы 6 июня встретятся на «Арена Меркур Грац» в Граце, Шевченко ответил: «У Мальты есть четыре игрока, которые выступают в европейских чемпионатах. Команда - возрастная, которая играет в оборонительный футбол. Это будет хороший тест для нас. Мы должны маневрировать, хорошо менять фланги и использовать короткий и средний пас. И, конечно же – завершения атак. Наша задача - попытаться завершить как можно больше моментов. Посмотрим на реализацию и на то, в каком состоянии находятся наши игроки атаки».

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Мальта состоится 6 июня и начнется в 20.00 по киевскому времени.

Эта игра станет последней перед матчем отбора ЧМ-2018 Финляндия - Украина, который состоится 11 июня в Тампере.