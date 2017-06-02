Фанатов черниговской "Десны" у здания ФФУ встретили 14 патрульных машин, 2 автозака и автобус с полицейскими

Фанаты черниговской "Десны" были встречены у здания Федерации футбола Украины внушительным отрядом сотрудников правоохранительных органов, сообщают в соцсетях журналисты Роман Бебех и Ярослава Шумык.

Болельщиков встречали 14 машин патрульной полиции, 2 автозака, автобус с людьми в форме и несколько десятков полицейских по перриметру.

Фанаты черниговской команды приехали в Киев выразить возмущение по поводу того, что команде не выдали аттестат на выступления в Премьер-лиге нового сезона 2016/17. О решении ФФУ стало известно накануне.

В свою очередь, Исполнительный директор "Десны" Игорь Ушарук вчера заявил, что клуб будет подавать апелляцию на решение ФФУ о невыдаче им аттестата на участие в Премьер-лиге следующего сезона. Он считает, что у ровенского "Вереса", который будет выступать в УПЛ вместо "Десны", фактически нет инфраструктуры, но никто в Федерации футбола Украины на это не обращает внимания.

"Верес" уступил "Десне" в итоговой турнирной таблице Первой лиги 6 очков (3-е место против 2-го), хотя большую часть сезона опережал черниговскую команду.