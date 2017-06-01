Российский "Зенит" назвал имя преемника Луческу

52-летний итальянец Роберто Манчини в четверг был назначен новым главным тренером российского "Зенита", сменив на этом посту румына Мирчу Луческу. Об этом сообщил официальный сайт российского клуба.

Как тренер Манчини известен по работе в итальянских командах «Фиорентина», «Лацио» и «Интер». С миланским клубом он провел самый успешный этап своей тренерской карьеры — под его руководством команда трижды подряд выигрывала Серию А.

В декабре 2009-го Манчини возглавил «Манчестер Сити», а в мае 2012-го «горожане» выиграли английскую Премьер-лигу впервые с 1968 года. С 2013 по 2014-й Роберто тренировал турецкий «Галатасарай», в ноябре 2014-го вернулся в «Интер» и провел у руля команды два года, завершив свое сотрудничество с «нерадзурри» в августе 2016-го.

Напомним, в прошлом сезоне питерский клуб возглавлял экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу, но несколько дней назад был уволен со своего поста за неудовлетворительные результаты команды.