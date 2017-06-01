"Шахтер" сообщил план подготовки команды к следующему сезону

«Шахтер» определился с планами на межсезонье. В Киеве чемпионы Украины соберутся 15 июня и начнут подготовку к новому сезону, сообщает официальный сайт горняков.

Читайте такжеСтало известно, где киевское "Динамо" начнет подготовку к следующему сезонуДонетчане будут заниматься на столичной базе «Святошин», а с 26 июня по 9 июля у горняков запланирован сбор в Мариенфельде в Германии.

Все сборники присоединятся к команде 22 июня.

Информация о спарринг-партнерах будет объявлена позднее.