"Шахтер" сообщил план подготовки команды к следующему сезону
16:20, 01 июня 2017Футбол
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Горняки проведут предсезонный сбор в Германии.
"Шахтер" будет готовиться к новому сезону в Германии / shakhtar.com
«Шахтер» определился с планами на межсезонье. В Киеве чемпионы Украины соберутся 15 июня и начнут подготовку к новому сезону, сообщает официальный сайт горняков.
Читайте такжеСтало известно, где киевское "Динамо" начнет подготовку к следующему сезонуДонетчане будут заниматься на столичной базе «Святошин», а с 26 июня по 9 июля у горняков запланирован сбор в Мариенфельде в Германии.
Все сборники присоединятся к команде 22 июня.
Информация о спарринг-партнерах будет объявлена позднее.
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