Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины сохранила 37-ю строчку в обновленном 1 июня рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Коэффициент "сине-желтой" сборной уменьшился на 24 очка и составляет 737 пунктов.

На вершине списка остается Бразилия, второй идет Аргентина, третьей - Германия. В первую десятку рейтинга также входят Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания и Польша.

Позиции соперников Украины в отборочной группе I европейской квалификации чемпионата мира-2018: 18. Хорватия, 22. Исландия, 25. Турция, 108. Финляндия, 173. Косово.

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 6 июля.

Напомним, в майском рейтинге ФИФА сборная Украины также была 37-й.