Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА

12:31, 01 июня 2017
Футбол
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В опубликованном свежем рейтинг-листе ФИФА национальная команда Украины осталась на 37-й строчке.

Сборная Украины осталась на 37-й строчке в рейтинге / Reuters

Национальная сборная Украины сохранила 37-ю строчку в обновленном 1 июня рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Коэффициент "сине-желтой" сборной уменьшился на 24 очка и составляет 737 пунктов. 

На вершине списка остается Бразилия, второй идет Аргентина, третьей - Германия. В первую десятку рейтинга также входят Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания и Польша.

Позиции соперников Украины в отборочной группе I европейской квалификации чемпионата мира-2018: 18. Хорватия, 22. Исландия, 25. Турция, 108. Финляндия, 173. Косово. 

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 6 июля.

Напомним, в майском рейтинге ФИФА сборная Украины также была 37-й.

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Теги: #футбол#ФИФА#сборная Украины