Игорь Суркис: В ближайшие дни я объявлю, кто возглавит киевское "Динамо"
Президент киевского "Динамо" поблагодарил Сергея Реброва за три года работы на посту главного тренера.
Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал отставку главного тренера клуба Сергея Реброва. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
«С Сергеем Станиславовичем у меня в понедельник состоялся разговор. Если вы заметили, я не объявлял об его уходе, в надежде на то, что у него хватит сил и мужества продолжить работу в киевском «Динамо». На него в последнее время было оказано большое давление.
Сергей Станиславович честно и очень качественно делал свою работу, завоевав пять титулов. Когда я ему доверял пост главного тренера, был огромный риск. Как с моей стороны, так и с его. Не имея опыта такой работы он, засучив рукава, взялся за дело. В первый же сезон выиграл Кубок Украины, затем чемпионат и Кубок, снова чемпионат, Суперкубок Украины... Это все за три года! Как часто случается в футболе, последний сезон оказался неудачным. Но я могу понять тренера, при этом неоднократно предлагая ему продлить контракт и, вместе с ним, начатое дело.
Естественно, на меня сегодня ложится огромный груз ответственности, чтобы не разрушить все то, что огромным трудом выстраивалось Сергеем Станиславовичем и его помощниками Висенте Гомесом, Сергеем Федоровым, Михаилом Михайловым. Огромная благодарность Раулю Рианчо, который два сезона работал в тренерском штабе и помогал в становлении Реброва как главного тренера. Меня Сергей Станиславович честно предупреждал, что этот сезон будет очень тяжелым, потому что возможностей усилить команду, по определенным обстоятельствам не было. Я перед ним снимаю шляпу и говорю огромное спасибо!
В ближайшие дни я объявлю, кто возглавит киевское «Динамо». Новый тренер расскажет, какой он видит свою работу, как будет функционировать клубная вертикаль. Естественно, перед новым тренером будет поставлена задача вернуть в Киев чемпионство, попасть в Лигу чемпионов и показывать прогресс в игре. Считаю, Сергей Ребров оставил хорошую, боеспособную команду. Да, возможно, нужно где-то усилиться, подтянуть резервы. Сегодня мы должны с оптимизмом смотреть в будущее».