Игорь Суркис: В ближайшие дни я объявлю, кто возглавит киевское "Динамо"

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал отставку главного тренера клуба Сергея Реброва. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

«С Сергеем Станиславовичем у меня в понедельник состоялся разговор. Если вы заметили, я не объявлял об его уходе, в надежде на то, что у него хватит сил и мужества продолжить работу в киевском «Динамо». На него в последнее время было оказано большое давление.

Сергей Станиславович честно и очень качественно делал свою работу, завоевав пять титулов. Когда я ему доверял пост главного тренера, был огромный риск. Как с моей стороны, так и с его. Не имея опыта такой работы он, засучив рукава, взялся за дело. В первый же сезон выиграл Кубок Украины, затем чемпионат и Кубок, снова чемпионат, Суперкубок Украины... Это все за три года! Как часто случается в футболе, последний сезон оказался неудачным. Но я могу понять тренера, при этом неоднократно предлагая ему продлить контракт и, вместе с ним, начатое дело.

Естественно, на меня сегодня ложится огромный груз ответственности, чтобы не разрушить все то, что огромным трудом выстраивалось Сергеем Станиславовичем и его помощниками Висенте Гомесом, Сергеем Федоровым, Михаилом Михайловым. Огромная благодарность Раулю Рианчо, который два сезона работал в тренерском штабе и помогал в становлении Реброва как главного тренера. Меня Сергей Станиславович честно предупреждал, что этот сезон будет очень тяжелым, потому что возможностей усилить команду, по определенным обстоятельствам не было. Я перед ним снимаю шляпу и говорю огромное спасибо!

В ближайшие дни я объявлю, кто возглавит киевское «Динамо». Новый тренер расскажет, какой он видит свою работу, как будет функционировать клубная вертикаль. Естественно, перед новым тренером будет поставлена задача вернуть в Киев чемпионство, попасть в Лигу чемпионов и показывать прогресс в игре. Считаю, Сергей Ребров оставил хорошую, боеспособную команду. Да, возможно, нужно где-то усилиться, подтянуть резервы. Сегодня мы должны с оптимизмом смотреть в будущее».