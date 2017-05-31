"Александрия" отобрала очки у "Шахтера" и стала пятым участником еврокубков от Украины

В Александрии состоялся матч в рамках последнего тура украинской Премьер-лиги сезона-2016/17. Местный клуб "Александрия" принимал чемпиона страны - донецкий "Шахтер" - и добыл ничью 1:1, сообщает официальный сайт УПЛ.

В первом тайме команды обменялись голами. Горняки, проводившие встречу экспериментальным составом, забили на 19-й минуте: Арабидзе ворвался в штрафную, навесил на Борячука, который без проблем замкнул передачу.

"Александрия" не стала тянуть с ответом: на 23-й минуте ошибся молодой голкипер горняков Кудрик - он неудачно выбил мяч прямо на Старенького. Полузащитник хозяев вошел в штрафную и пробил - рикошетом от Ракицкого мяч залетел в угол.

Во втором тайме обе команды имели голевые возможности, но счет остался прежним.

Таким образом, "Александрия" набрала 40 очков, и, учитывая, проигрыш "Черноморца" киевскому "Динамо", обошла одесситов в турнирной таблице.

"Александрия" присоединилась к "Заре" и "Олимпику" и представит Украину в Лиге Европы.