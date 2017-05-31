Премьер-лига. 32-й тур. "Карпаты" - "Зирка" / "Днепр" - "Волынь": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове и Днепре проходят матчи последнего 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, сообщает официальный сайт соревнований.

"Карпаты" проведут матч с "Зиркой" из Кропивницкого, а "Днепр" сыграет с луцкой "Волынью".

В игре во Львове сойдутся 10-я и 9-я команды в турнирной таблице, соответственно. Обе команды лишены всяческой турнирной мотивации и при любом исходе не смогут подняться выше своих мест. У "Карпат" 27 очков, у "Зирки" - 32. Наверняка, большую мотивацию будут иметь игрокм львовской команды, которые сыграют последний матч перед своей публикой.

В матче в Днепре сойдутся аутсайдеры, которые проводят последний матч в УПЛ на ближайшее время. Следующий сезхон они точно проведут за пределами элитного дивизиона. На данный момент у "Днепра" 22 очка, а у "Волыни" - 7.

Перекличка матчей "Карпаты" - "Зирка" / "Днепр" - Волынь" начнется в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.