Защитник "Днепра" Влад возвращается в Румынию

Румынский защитник "Днепра" Александру Влад согласовал контракт с клубом ЧФР «Клуж» из города Клуж-Напока (Румыния). По информации digisport.ro, 27-летний Влад, контракт которого с «Днепром» заканчивается в конце июня, подписал с румынским клубом трехлетний контракт.

Александру Влад перешел в "Днепр" в июле 2013 года и отыграл за украинский клуб четыре сезона.

В нынешнем сезоне Влад провел за «Днепр» 22 матча и сделал 5 голевых передач.