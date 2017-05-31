Защитник "Днепра" Влад возвращается в Румынию
13:18, 31 мая 2017Футбол
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После четырех лет в "Днепре" Александру Влад возвращается на родину.
Александру Влад продолжит карьеру на родине / digisport.ro
Румынский защитник "Днепра" Александру Влад согласовал контракт с клубом ЧФР «Клуж» из города Клуж-Напока (Румыния). По информации digisport.ro, 27-летний Влад, контракт которого с «Днепром» заканчивается в конце июня, подписал с румынским клубом трехлетний контракт.
Александру Влад перешел в "Днепр" в июле 2013 года и отыграл за украинский клуб четыре сезона.
В нынешнем сезоне Влад провел за «Днепр» 22 матча и сделал 5 голевых передач.
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