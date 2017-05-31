"Шахтер" продлил контракт с полузащитником Степаненко

ФК «Шахтер» подписал новое соглашение с полузащитником команды Тарасом Степаненко, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Контракт рассчитан на пять лет.

Степаненко перешел в «Шахтер» из запорожского «Металлурга» в мае 2010 года. За семь лет Тарас провел за «оранжево-черных» 199 матчей и забил 15 голов. В текущем сезоне на счету игрока 40 поединков и 4 мяча.

В составе «горняков» Степаненко завоевал 15 трофеев.

Игрок вместо с командой становился чемпионом Украины 2011, 2012, 2013, 2014 и 2017 годов, обладателем Кубка Украины 2011, 2012, 2013, 2016 и 2017 годов, а также обладателем Суперкубка Украины 2010, 2012, 2013, 2014 и 2015 годов.