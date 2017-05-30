Суркис пожаловался на сплетни вокруг назначения на пост вице-президента ФФУ: "Не могут же без меня - меня женить"

В преддверии внеочередного Конгресса ФФУ в ряде СМИ поднялся ажиотаж вокруг якобы желания вице-президента УЕФА Григория Суркиса занять аналогичную должность еще и в Федерации футбола Украины. По этому поводу «Футбольный клуб» получил комментарий из первых уст.

- Во-первых, мне таких предложений не поступало. Во-вторых, я нигде не читал о намерениях г-на Павелко внести мою кандидатуру на должность вице-президента после того, как он будет переизбран президентом ФФУ на новый срок. Ну и, в-третьих, сам я тоже не напрашивался к Андрею Васильевичу в заместители. Не могут же без меня – меня женить. Хотя, как показывает многолетний опыт общения с некоторыми гражданами – был бы человек, а сплетня быстро состряпается. Поэтому спешу успокоить вечно озабоченных моей судьбой группу товарищей – в регалиях недостатка не испытываю, - отметил Суркис.

Также вице-президент УЕФА затронул более актуальную проблему: "Через год Киев принимает финал Лиги чемпионов УЕФА. В каком состоянии готовности к этому статусному событию пребывает столица Украины? Все ли проблемы решены на НСК «Олимпийский»? Как обстоят дела с выполнением требований УЕФА по безопасности, и многие другие вопросы, четкие ответы на которые должна дать принимающая сторона. Вот это действительно достойная для широкой общественности тема общенациональной важности", - акцентировал внимание Суркис.

"Занимаясь подготовкой к проведению Евро-2012, я не понаслышке знаю, какой это колоссальный объем работ, и какой груз ответственности ложится на плечи ФФУ, городских властей и руководства государства. Поэтому если кого-то волнуют новые должности, то меня, в первую очередь, беспокоит имидж и репутация украинского футбола и страны в целом", - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, внеочередной Конгресс ФФУ состоится 16 июня в Киеве.