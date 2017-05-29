Футбольный клуб "Барселона" официально объявил о новом главном тренере команды

Испанская «Барселона» объявила о подписании контракта с новым главным тренером Эрнесто Вальверде. Об этом сообщил официальный Twitter каталонцев.

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу объявил о назначении нового наставника в ходе специальной пресс-конференции. Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на два года. Сумма заработной платы Вальверде не уточняется.

По ходу тренерской карьеры Вальверде работал в испанских «Эспаньоле», «Вильярреале» и «Валенсии», а также греческом «Олимпиакосе». Его последним клубом был «Атлетик». Под его руководством клуб из Бильбао финишировал на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Вальверде сменил Луиса Энрике на посту главного тренера каталонцев. Энрике возглавлял «Барселону» с 2014-го по 2017 год. С ним команда дважды стала чемпионом Испании, трижды завоевала Кубок Испании и по разу выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Клубный чемпионат мира.

В завершившемся сезоне национального чемпионата "сине-гранатовые" заняли второе место в таблице, уступив первую строчку мадридскому «Реалу».